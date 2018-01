Zermatt znova dostopen le iz zraka

Sion, 21. januarja - Švicarsko smučarsko letovišče Zermatt je zaradi obilnih snežnih padavin znova odrezano od sveta in dostopno le po zraku. Železniško progo so zaprli zaradi nevarnosti plazov. Kdaj bodo znova zagotovili prevoznost cest in železnice, še ni znano, saj so vremenoslovci medtem že napovedali nove snežne padavine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.