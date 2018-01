Dnevnik: SPD, nevoljni koalicijski partner Angele Merkel (22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Nemški socialni demokrati so ostali zvesti svojemu nenapisanemu izročilu. Najprej dobrobit države, nato stranke. Današnja odločitev strankine konference, da vodstvu odobri vstop v koalicijska pogajanja s konservativci, ni presenetljiva, a tudi ne samoumevna. Razprava in izid glasovanja to ponazarjata, v Dnevniku piše Vojko Flegar.