Finance: Za višje plače! (23. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Oči so te dni uprte v tako rekoč splošno stavko javnega sektorja, ki zahteva toliko višje plače, da bi obremenile davkoplačevalske denarnice za skoraj milijardo evrov! To je skoraj sedem odstotkov prav vseh dajatev, tudi za zdravstveno in socialno blagajno, ki jih je lani prek finančne uprave pobrala država, v Financah piše Tanja Smrekar.