Odbora DZ o problematiki kolektivnega upravljanja pravic avtorjev

Ljubljana, 26. januarja - Odbora DZ za kulturo in gospodarstvo sta se danes seznanila s problematiko ureditve upravljanja avtorske in sorodnih pravic v naši državi. Mnoge moti kolektivno upravljanje pravic avtorjev, a je bilo slišati tudi nasprotna stališča. Sklepov niso sprejemali, saj so morali razpravo zaradi začetka plenarne seje prekiniti.