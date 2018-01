Urad skladnost kolektivnih organizacij z novim zakonom še preverja

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 21. januarja - Slovenske kolektivne organizacije so se morale do konca lanskega oktobra uskladiti z zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Zkuasp), ki ga je DZ potrdil leto pred tem. Vodstva kolektivk zatrjujejo, da so to storile, Urad RS za intelektualno lastnino (Ursil) pa njihovo usklajenost z novim zakonom še preverja.