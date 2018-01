Odbor za delo proti predlogu Levice o višini minimalne plače

Ljubljana, 19. januarja - Člani odbora DZ za delo so na današnji nujni seji zavrnili predlagani sklep Levice, s katerim bi odbor ministrstvu za delo predlagal, naj minimalno plačo letos določi v višini 647 evrov neto. V Levici so bili kritični do poslancev, ki so razpravljali o tem, da je minimalna plača prenizka, hkrati pa vedno najdejo razloge, zakaj je ne bi povišali.