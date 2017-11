V celjskem mestnem parku bodo zasadili lipovce

Celje, 14. novembra - V celjskem mestnem parku bo celjska občina namesto predvidenega kostanjevega drevoreda zasadila drevored s 77 lipovci in osmimi navadnimi kostanji. Vzrok za to je bolezen kostanjev bakterijski skorjemor, ki se je v Sloveniji pojavil prvič in po pričakovanjih Gozdarskega inštituta Slovenije se bo ta bolezen razširila tudi v Sloveniji.