Na Počku in območju Šentjanža ter Mokronoga v prihodnjih dneh vojaško usposabljanje

Postojna/Mokronog, 22. januarja - Od danes do petka bo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna potekalo usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja slovenske in latvijske vojske. Prav tako bo usposabljanje združenega ognja med torkom in četrtkom potekalo tudi na območju Šentjanža in Mokronoga, so sporočili z ministrstva za obrambo.