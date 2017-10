Na območju Gotenice v tem tednu vojaška vaja tudi s preleti letal

Ljubljana, 16. oktobra - Na območju Gotenice bo od danes do petka potekalo usposabljanje ključnih nosilcev povezave med zračnimi in kopenskimi silami, t. i. usmerjevalcev združenega ognja, so sporočili iz Slovenske vojske (SV). Načrtovano letenje v okviru vojaške vaje bo potekalo dnevno z intenzivnostjo do dveh letalnikov.