Delo: V človeškem svinjaku (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Pomeštrali smo vse, družba je zbegana, ne več zelo racionalna, zato pa vse bolj "histerično" strastna. Ojoj, ta problematična beseda: histerija - in to nereflektirano iz ženskih ust v kontekstu borbenega feminizma!?! V Franciji, in ne le tam, se dogaja prava vojna - ne med spoloma, ampak zaradi njiju, piše v Delu Mimi Podkrižnik.