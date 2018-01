Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale, da je slovensko višje sodišče ugodilo prvemu zahtevku za ničnost posojilnih pogodb v frankih, da so predstavniki slovenskih in hrvaških Rotary klubov zavodu za intenzivno pediatrijo splitskega kliničnega centra podarili respirator ter o izjavi predsednice deželne vlade FJK Debore Serracchiani po sestanku v Trstu.