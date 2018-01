Tri delovna telesa DZ za primerne prostore društev s Cankarjeve

Ljubljana, 18. januarja - Parlamentarna odbora za notranje zadeve in za kulturo ter komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu so na današnji nujni seji, sklicani na zahtevo SDS, predlagali vladi, da šestim društvom s sedežem v državnih prostorih na Cankarjevi v Ljubljani zagotovi primerne prostore za nadaljnje delovanje.