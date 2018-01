Poslanci SDS za sklic nujne seje odborov in komisije zaradi selitve društev na drugo lokacijo

Ljubljana, 10. januarja - Poslanska skupina SDS je na predsednike odborov DZ za kulturo in za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi obravnavali vprašanje predvidene selitve društev iz Cankarjeve ceste 1 v prostore na Linhartovi cesti 13.