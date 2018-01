Ukrajina z zakonom označila vzhod države za ozemlje pod rusko okupacijo

Kijev/Moskva, 18. januarja - Ukrajinski parlament je danes sprejel zakon, s katerim je vzhodni del države uradno označil za "začasno rusko okupacijo". To je razburilo Moskvo, ki je sporočila, da so to priprave na novo vojno. Washington je sicer pred manj kot mesecem odobril novo dostavo orožja Ukrajini, piše francoska tiskovna agencija AFP.