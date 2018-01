Celjski kriminalisti zaradi ponarejanja denarja ovadili 25-letnika

Celje, 18. januarja - Celjski kriminalisti so v sodelovanju s šentjurskimi in šmarskimi policisti konec lanskega in v začetku letošnjega leta obravnavali več kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Po vseh zbranih dokazih bodo 25-letnega moškega, doma s šmarskega območja, kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja.