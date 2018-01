Učitelj vožnje zahteval in sprejemal gotovinske nagrade

Celje, 10. januarja - Učitelj vožnje in teorije v eni izmed šol vožnje z območja Celja je sprejemal nedovoljene nagrade, med drugim za neupravičeno pridobivanje evidenčnih kartonov vožnje. Od kandidatov za voznike je zahteval gotovinsko nagrado od 25 do 600 evrov, so sporočili s Policijske uprave Celje. Kazensko so ovadili 10 fizičnih in eno pravno osebo.