Za Levico predlog o dvigu minimalne plače še nezadovoljiv

Ljubljana, 16. januarja - V Levici pozdravljajo predlog ministrice za delo Anje Kopač Mrak o zvišanju minimalne plače za 4,7 odstotka, a opozarjajo, da bi moral biti dvig še višji. Zahtevali so sklic seje pristojnega odbora DZ, na kateri se bodo zavzeli za takojšen dvig minimalne plače na 647 evrov neto. Do leta 2019 predlagajo dvig na 700 evrov in odpravo vseh anomalij.