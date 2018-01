V DZ srečanje poslank in poslancev prvega sklica državnega zbora

Ljubljana, 17. januarja - V državnem zboru so se danes srečali poslanci in poslanke prvega sklica zbora (1992-1996). Srečanje sta priredila predsednik DZ Milan Brglez in generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar, Brglez pa ga je označil za sklepno dejanje v seriji dogodkov, ki obeležujejo 25-letnico DZ.