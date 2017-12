Anderlič ob 25-letnici DZ: Upravljanje države ne more biti stvar trenutnega navdiha

Ljubljana, 22. decembra - Anton Anderlič, ki je bil v prvi sklic DZ izvoljen kot poslanec LDS, je za STA pred 25. obletnico ustanovitve DZ ocenil, da razlik med sedanjim in prvim sklicem ni veliko. Oni so sicer verjeli, "da je politika resna in odgovorna stvar in da mora politik postati cenjen poklic". Upravljanje države ne more biti stvar trenutnega navdiha, je dodal.