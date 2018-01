PSA na račun prevzema Opla in Vauxhalla lani občutno okrepil prodajo

Pariz, 16. januarja - Francoski avtomobilski proizvajalec PSA je lani prodajo na globalni ravni okrepil za 15,4 odstotka na 3,63 milijona vozil, kar pripisujejo prevzemu Opla in Vauxhalla, katerih prodajne rezultate so tokrat prvič vključili v skupno analizo. Prodaja na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji se je medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP znižala.