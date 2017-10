Asociacija z nevladniki opozarja na nerealen štiriletni programski razpis na področju umetnosti

Ljubljana, 2. oktobra - Društvo Asociacija in predstavniki nevladnikov v kulturi so danes opozorili, da je razpis za izbor sofinanciranja javnih kulturnih programov na področju umetnosti za prihodnja štiri leta "poln nerealnih zahtev in spornih pogojev". Napisan je tako, da onemogoča rast, razvoj in delovanje NVO, poudarjajo in si želijo njegove spremembe.