V UKC Maribor uvedli dodatni dan za odvzem krvi

Maribor, 21. januarja - Center za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je z januarjem v urnik odvzemov krvi dodal dodatni dan za krvodajalce, in sicer vsak ponedeljek od 7. do 11. ure. Po novem so tako za krvodajalce na voljo trije odvzemni dnevi krvi, poleg ponedeljka še torek in četrtek.