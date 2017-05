V krvodajalski akciji Častim pol litra sodelovalo več kot 1600 študentov

Ljubljana, 8. maja - V študentski krvodajalski akciji Častim pol litra, ki jo dvakrat letno pripravlja Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), je v aprilu in na začetku maja kri darovalo 1616 študentk in študentov. Krvodajalske akcije so potekale v 17. krajih po vsej Sloveniji. Naslednjo krvodajalsko akcijo pa bodo izvedli v oktobru, so sporočili iz ŠOS.