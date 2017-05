V Kočevju podpisali donatorske pogodbe in pismo o nameri financiranja izobraževanja strojnih tehnikov

Kočevje, 26. maja - Predstavniki več v Kočevju delujočih podjetij, tamkajšnji župan Vladimir Prebilič in ravnateljica Gimnazije in srednje šole Kočevje Meta Kamšek so danes podpisali donatorske pogodbe in pismo o nameri financiranja izobraževalnega programa strojni tehnik. Omenjena šola namreč za njegovo izvedbo in šolsko opremo potrebuje neto približno 125.000 evrov.