Od danes na voljo indeksirane vrednosti nepremičnin

Ljubljana, 15. januarja - Geodetska uprava RS (Gurs) je minuli konec tedna izvedla preračun vrednosti nepremičnin, katerih cena na trgu se je od zadnje indeksacije do konca marca lani spremenila za več kot 10 odstotkov. Spremenjene vrednosti v registru nepremičnin so z današnjim dnem javno dostopne, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.