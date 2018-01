Pripisane vrednosti stanovanj bodo zvišane za do 25 odstotkov

Ljubljana, 8. januarja - Geodetska uprava RS (Gurs) bo ta mesec vrednosti nepremičnin v registru nepremičnin prilagodila stanju na trgu v obdobju 2014-2017. Vrednosti stanovanj se bodo zvišale za do 25 odstotkov, pisarn in lokalov znižale za do 20 odstotkov, pri kmetijskih zemljiščih pa bodo spremembe v obe smeri, določa uredba, ki jo je danes sprejela vlada.