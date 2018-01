SBC ob podpisu sporazuma z BVMW predstavil predloge za gospodarski prodor Slovenije

Postojna, 15. januarja - Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je na današnjem forumu v Postojni z nemškim združenjem malih in srednjih podjetij BVMW podpisal sporazum o sodelovanju. Predsednik SBC Marjan Batagelj in nekateri njegovi člani so ob tem predstavili predloge, naslovljene Za prodorno Slovenijo, s katerimi želijo med drugim spodbuditi investicije in znižati davke.