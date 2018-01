Batagelj in Pahor: Nemčija izjemno pomembna gospodarska partnerica Slovenije

Postojna, 15. januarja - Nemčija je izjemno pomembna partnerica Slovenije, pri čemer je gospodarsko sodelovanje posebnega pomena, sta ob odprtju foruma Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) poudarila njegov predsednik Marjan Batagelj in predsednik republike Borut Pahor. Sodelovanje SBC z nemškim združenjem malih in srednjih podjetij BVMW bo to po njunem mnenju še okrepilo.