Več deset mrtvih v eksplozijah v Bagdadu

Bagdad, 15. januarja - V dvojnem samomorilskem napadu v središču Bagdada je danes umrlo najmanj 35 ljudi, več deset je ranjenih, so sporočile iraške oblasti. Nekaj ur za tem je v vzhodnem delu mesta odjeknila še eksplozija, ki je zahtevala eno smrtno žrtev. Premier Haider al Abadi je varnostne sile in obveščevalce pozval k "odstranitvi spečih celic IS".