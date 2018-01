Ni več upanja za preživetje članov posadke iranskega tankerja

Teheran, 14. januarja - Iranske oblasti so danes sporočile, da ni več upanja, da bi kateri od članov posadke iranskega tankerja, ki od pretekle sobote gori pred vzhodno obalo Kitajske, preživel. Doslej so sicer našli trupla treh od skupaj 32 mornarjev. Kitajski mediji so kasneje poročali, da je tanker v celoti potonil.