Tankerju pred kitajsko obalo grozi eksplozija

Šanghaj, 8. januarja - Ponesrečenemu tankerju, ki je v soboto zvečer trčil s tovorno ladjo pred vzhodno obalo Kitajske in na katerem je zatem izbruhnil velik požar, grozi eksplozija in potopitev, so danes opozorile kitajske oblasti. Po 36 urah od nesreče tudi ni nobenih novic glede 32 ljudi na krovu, ki jih še pogrešajo.