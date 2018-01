EnKnapGroup z Zasledovalci sreče na festivalu v New Yorku požel stoječe ovacije

New York, 14. januarja - Plesna skupina EnKnapGroup je v petek na premierni uprizoritvi gledališko-plesne predstave Zasledovalci sreče (Pursuit of Happiness), ki je nastala v sodelovanju z ameriškim gledališčem Nature Theater of Oklahoma, požela stoječe ovacije gledališča Skirball Center v newyorškem Greenwich Villagu.