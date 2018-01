EnKnapGroup z Zasledovalci sreče na festivalu v New Yorku

New York, 10. januarja - EnKnapGroup s predstavo Zasledovalci sreče konec tedna gostuje na 14. izdaji enega največjih festivalov sodobne umetnosti na svetu, Under the radar v New Yorku. Pod idejno zasnovo, besedilo in režijo predstave se podpisujeta Pavol Liška in Kelly Copper, vodja newyorškega Nature Theater of Oklahoma.