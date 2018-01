Policija znova poziva priče pretepa v Mariboru, da se javijo policiji

Maribor, 12. januarja - Policija znova poziva priče, predvsem prijatelje in znance umrlega 25-letnika k razjasnitvi okoliščin pretepa, do katerega je v nedeljo zjutraj prišlo na Vodnikovem trgu v Mariboru. "Verjamemo, da je veliko takih, ki poznajo vse podrobnosti dogajanja pred pretepom in tudi po njem. Vendar se na naš poziv ni javil nihče," so sporočili s PU Maribor.

S PU Maribor so sporočili tudi, da je policija do sedaj zbrala določena obvestila. Obdelala in ovrednotila je tudi določene dokaze in sledi s kraja kaznivega dejanja. V sporočilu pa so izpostavili, da zraven tega policija dela v skladu z zakoni in ustavo. To pomeni, da tudi morebitnim osumljencem zagotavljajo vse človekove pravice in da ne morejo določenih procesnih opravil opraviti samo zato, ker se zdijo logične, ampak morajo spoštovati predpise. "Zato so določeni še na prostosti," so še opozorili v sporočilu.

Ob tem so v sporočilu Policijske uprave (PU) Maribor zapisali tudi, da prosijo javnost, da razume, da policija vseh informacij ne more deliti z njimi. "Obenem pa vam tudi mi sporočamo, da ne bomo odnehali, dokler ne primemo storilca ali storilcev in jih pripeljemo pred sodišče," so zagotovili na PU Maribor.

Policija tako ponovno prosi vse, ki o tem pretepu ali udeležencih pretepa karkoli vedo, da se javijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Sporočilo lahko policistom pustijo tudi na Facebook profilu Policijske uprave Maribor.

Do pretepa med domnevno desetimi do dvajsetimi ljudmi je prišlo v nedeljo zgodaj zjutraj na Vodnikovem trgu pri osrednji mariborski tržnici. Zatem so reševalci v UKC Maribor prepeljali tri osebe, med njimi tudi 25-letnika, ki je utrpel posebno hude telesne poškodbe in je v bolnišnici tudi umrl. Po poročanju medijev je bil zaboden v trebuh.