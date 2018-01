Po pretepu v Mariboru ena oseba v smrtni nevarnosti

Maribor, 7. januarja - Po pretepu več oseb, do katerega je prišlo danes zgodaj zjutraj na Vodnikovem trgu v Mariboru, so reševalci v Univerzitetni klinični center Maribor prepeljali tri osebe. Med njimi je 25-letni moški, ki je bil v smrtni nevarnosti, še en moški je huje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, kjer prosijo za informacije o dogodku.