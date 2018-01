Drsanje na Ledeni fantaziji vse do 18. februarja

Ljubljana, 1. januarja - Drsališče Ledena fantazija, ki na ljubljanskem Kongresnem trgu ponuja več kot 2000 kvadratnih metrov za drsanje, bo obratovalo vse do 18. februarja in ne samo do 7. januarja, kot so sprva načrtovali organizatorji. Po njihovi oceni je ledeni park postal nepogrešljiva ponudba zimske Ljubljane.