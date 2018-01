Namesto Vebra na podpredsedniškem mestu SD Nemec

Ljubljana, 11. januarja - Predsedstvo SD je za vršilca dolžnosti podpredsednika stranke imenovalo Matjaža Nemca, sicer poslanca stranke in podpredsednika DZ. Do menjave je prišlo po izstopu dosedanjega podpredsednika Janka Vebra iz SD. Na seji je predsedstvo SD razpravljalo med drugim tudi o stanju socialne demokracije, zdravstvu in pripravah na prihajajoče volitve.