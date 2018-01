Janko Veber izstopil še iz stranke SD

Ljubljana, 8. januarja - Janko Veber je izstopil še iz stranke SD. Veber, ki je bil podpredsednik stranke, je pred kratkim izstopil že iz poslanske skupine SD in napovedal samostojno poslansko pot do konca mandata. Na parlamentarne volitve pa se namerava podati s skupno koalicijo s stranko ZL - DSD ter še nekaterimi drugimi združenji in političnimi skupinami.