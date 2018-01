Freske na Muzejskem trgu v Celju zaščitene z betonskimi ploščami

Celje, 14. januarja - Freske, ki so jih arheologi odkrili med obnovo Muzejskega trga v Celju, je izvajalec gradbenih del prejšnji teden pokril z betonskimi ploščami in jih tako zaščitil pred zunanjimi vplivi in propadanjem. Arheologi bodo lahko zdaj nemoteno nadaljevali z restavriranjem arheoloških ostankov, so sporočili s celjske občine.