Celjska občina v gradnjo objekta za zaščito fresk

Celje, 17. novembra - Celjska občina bo do konca leta na vzhodnem delu Muzejskega trga v Celju zgradila objekt za zaščito dragocenih fresk iz prvega stoletja in druge pomembne ostaline pred zunanjimi vplivi in propadanjem. Kot je znano, so bile freske odkrite letos med obnovo Muzejskega trga in pričajo o bogati zgodovini Celja, so sporočili s celjske občine.