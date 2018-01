Slovenska novinarska ekipa morala svoje delo pojasnjevati policiji v Prijedoru

Ljubljana, 10. januarja - Novinarska ekipa Kanala A in POP TV je morala danes na policijsko postajo v Prijedoru v BiH. Policiste je namreč zanimalo, kdo so in kaj počnejo. Dva novinarja in snemalca so na terenu iskali podatke o Dijani Đuđić, ki je največji slovenski opozicijski stranki SDS posodila 450.000 evrov, poroča spletni portal 24ur.com.