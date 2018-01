Predstavili vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne

Ljubljana, 10. januarja - V Arhivu RS so danes predstavili Vodnik po arhivskem gradivu prve svetovne vojne. Ta vsebuje natančen pregled arhivskega gradiva, ki ga o prvi svetovni vojni hrani deset slovenskih državnih in cerkvenih arhivov. Po besedah zgodovinarke Petre Svoljšak gre za enega izmed najbolj uspešnih in plodnih projektov, "ki mu v širši okolici ni primere".