Na območju soške fronte bo namesto orožja zvenela zborovska pesem

Nova Gorica/Tolmin, 12. septembra - Na Goriškem in v Posočju bo med 21. in 24. septembrom zazvenel Mednarodni zborovski festival Zbogom orožje, pozdravljena pesem, ki sodi v sklop evropskega projekta Združenja profesionalnih pevskih zborov TENSO 14-18: Poezija in glasba. Festival zborovske pesmi je poklon vsem žrtvam prve svetovne vojne.