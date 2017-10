EnKnapGroup z Zasledovalci sreče na festivalu v Gradcu

Gradec, 13. oktobra - EnKnapGroup s predstavo Zasledovalci sreče danes in v soboto gostuje na 50. izdaji enega največjih festivalov sodobne umetnosti, Steirischer herbst v Gradcu. Pod idejno zasnovo, besedilo in režijo predstave, ki je sicer nastala v koprodukciji festivala, se podpisujeta Pavol Liška in Kelly Copper, vodja newyorškega Nature Theater of Oklahoma.