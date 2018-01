V Italiji vremenski ekstremi; na severu sneg, na jugu skorajda poletne temperature

Rim, 9. januarja - Medtem ko se sever Italije sooča z obilnimi sneženjem in veliko nevarnostjo snežnih plazov, iz osrednje in južne Italije poročajo o skorajda že poletnih temperaturah. V Palermu so tako v ponedeljek zabeležili 24 stopinj Celzija. V Rimu se je živo srebro povzpelo do skoraj 20 stopinj Celzija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.