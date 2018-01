Ponovno zaprli cesto do italijanskega smučarskega središča Cervinia

Rim, 8. januarja - Cesto do italijanskega smučarskega središča Cervinia na severozahodu države so zaradi nevarnosti snežnih plazov danes ponovno zaprli. Kot je smučarsko središče sporočilo na Twitterju, je cesta do smučišča v dolini Aosta zaprta od 17. ure dalje. Cesto so prvič zaprli med minulim četrtkom in petkom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.