Glavina in Drobne Popovičeva se sporazumno odpovedujeta dvigu plače

Ljubljana, 9. januarja - Predsednica uprave SDH Lidia Glavina in članica uprave Nada Drobne Popovič sta v ponedeljek podali predlog za sporazumno odpoved aneksa k pogodbama o zaposlitvi, s katerima se jima je skladno z sklepom nadzornega sveta dvignila osnovna plača, so sporočili iz SDH. Nadzorniki bodo to obravnavali v sredo, je za STA dejal prvi nadzornik Damjan Belič.