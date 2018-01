Kad ne bo povečal osnovne plače upravi

Ljubljana, 8. januarja - Kapitalska družba (Kad) ne bo povečala osnovne plače upravi, čeprav bi jo po tem, ko je to storil SDH, lahko, saj naj bi ta po njihovi pogodbi o zaposlitvi dosegala 95 odstotkov osnovne plače uprave SDH. "Nadzorni svet in uprava Kada ugotavljata, da so obstoječi osnovni bruto prejemki uprave primerni," so izpostavili.