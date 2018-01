SDRES k podpori stavkovnih zahtev rudarjev pozval še drugi sindikat

Velenje, 8. januarja - Stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) se je glede na število zbranih podpisov odločil in danes tudi uradno pozval sicer večji hišni Sindikat pridobivanja energetskih surovin (SPESS), da skupaj predajo stavkovne zahteve poslovodstvu Premogovnika Velenje in direktorici HTZ.