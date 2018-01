V Premogovniku Velenje grožnje s stavko sindikata SDRES ocenjujejo kot neutemeljene

Velenje, 5. januarja - V Premogovniku Velenje ne vidijo nobene podlage za grožnje s stavko Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), saj tako v matičnem podjetju kot v hčerinskih družbah izpolnjujejo zaveze iz kolektivne pogodbe. Kot so opozorili v družbi, si dodatnih obremenitev poslovanja ne morejo privoščiti, saj bi to pripeljalo do nelikvidnosti.